انت الأن تتابع خبر نسرين طافش في ظهور ناري بعد الانفصال ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليس هي المرة الأولى ولا الاخيرة التي تظهر فيها نسرين طافش، بصورة في غاية الجاذبية ، محدثة التفاعل المتنوع على مواقع التواصل الاجتماعي كعادتها .

فقد نشرت نسرين طافش، صورا لها على مواقع السوشل ميديا، مرتدية فستاناً صيفيا ساحرا، وجذابا وفق اراء المغردين.

واطلعت نسرين طافش جمهورها في حسابها الشخصي بموقع (إنستغرام)، على صوراً ، من رحلتها إلى سوريا وقضاء فترة استجمام بعد طلاقها، مرتدية فستان من التايجر مكشوف البطن ورفعت شعرها للأعلى.

واعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية من يوشف الشرقاوي خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية" .

ومن الجدير ذكره ان فيلم (أخي فوق الشجرة) هو آخر أعمال نسرين طافش السنيمائية حيث تم عرضه في كانون الثاني/ يناير2023 بجميع دور السينما في مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

واخر أعمال الفنانة نسرين طافش في الدراما هو مسلس جوقة عزيزة يأتي المسلسل من إخراج تامر إسحاق وبطولة سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، نسرين طافش، وسام حنا وعدنان أبو الشامات.