انت الأن تتابع خبر النّجار: الثقافة جزء أساسيّ من عمليّة التنمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزيرةُ الثقافةِ هيفاء النجار، الأربعاء، إن الأردنّ يمرُّ بمرحلةِ التحديثِ الاقتصاديّ والسياسيّ والإداريّ، مشيرةً إلى أنّ الثقافة تتقاطع مع كلّ جوانب التحوّل الأردنيّ المُقبل.

وأكّد النّجار أنّ مهرجان جرش انطلَقَ من رؤيةٍ شموليّة تكامليّةٍ، وأنَّ الثقافة لم تَعُدْ تعيشُ عزلةً؛ بل هي محرِّكٌ أساسيٌ، وننظر لها كرؤية شمولية تكامليّة وهي جزءٌ من التنمية.

كما ذكرتْ أنَّ مهرجانَ جرش راكَمَ على الإنجازات، مبينةً أنّ الوزارة قامت بدراسةٍ نقديةٍ وفهمٍ حقيقيّ لكلّ الدورات السابقة.

وتابعت أنّ المهرجان قدم ضمنَ منطلَقِ القِيَمِ الوطنيّة الأردنيّة، وقدَّمَ بالافتتاحِ السرديّةَ الأردنيةَ الوطنية، حيثُ إنّ المهرجانَ لجميع الأردنيين.

وأوضحت أنّ المهرجان تبنّاه الإعلامُ الأردنيّ، مضيفةً أنّ الأردن مبني على التنوع والتعدديّة الذي هو موجودٌ في الإعلام.