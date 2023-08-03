انت الأن تتابع خبر هذا ما فعله الجمهور الأردني بحفل هاني شاكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع، قدم الفنان المصري هاني شاكر مساء الأربعاء، أجمل أغانيه القديمة والجديدة، على المسرح الشمالي في مدينة جرش.

وجاء حفل الفنان الكبيربعد 5 سنوات من الغياب، ليلقى ترحيبا كبيرا من جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، الذي يقام تحت شعار "ويستمر الفرح"، حيث ملأ الحضورجنبات المسرح قبل حفله بساعة كاملة.

وحضر الحفل، وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، والإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الذي قام في نهاية الحفل، بتكريم الفنان المصري، برفقة مدير السياحة والآثار في محافظة جرش فراس خطاطبة.

ومزج شاكر في برنامج حفله مع فرقته الموسيقية المكونة من 15 عازفاً بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ما بين جديده الفني وقديمه في تقديم أمسية موسيقية غنائية، ستبقى عالقة في ذهن الجمهور، خاصة مع حفاظه على خامة وحلاوة صوته رغم تقدمه في العمر.

بدأ شاكر حفله بأغنيته الإيقاعية "بحبك يا غالي"، قبل أن يعود لأرشيفه القديم ويغني "شاور" و"أمرك حبيبي" و"لو رحت بعيد" و"فرق بالإحساس"، ليتوقف بعدها مشيداً بالجمهور، مقدماً أغنية "فلسطيني"، تلاها بأغنيته الأخيرة "الكبير".

ونزل شاكر عند رغبة الجمهور، ملبياً طلباتهم بتقديم مجموعة من روائعه الشهيرة ومنها "يا ريتني" و"نسيانك صعب أكيد" و"كده برضه يا قمر"، قبل أن يقدم أغنية "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ "جانا الهوى"، وقبل أن يختم حفله بأغنيته "عليّ الضحكاية"، قدم أغنية "لو بتحب حقيقي صحيح" مرتين بناء على رغبة الجمهور، الذي خرج منتشياً بالطرب الأصيل.