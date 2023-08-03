انت الأن تتابع خبر من هي داليدا خليل حبيبة عمرو دياب الجديدة؟.. ظهرت معه في صور خاصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية داليدا خليل الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي،اليوم الأربعاء، عقب نشر صور رومانسية تجمعها مع الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب وهو يقبل داليدا الخليل وبدت في غاية السعادة أثناء قضاء عطلتها الصيفية بصحبة الهضبة، كما جمعت بينهما الرومانسية والحب في الصورة.

هل داليدا خليل حبيبة عمرو دياب الجديدة؟

وانتشرت صور داليدا خليل حبيبة عمرو دياب الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث بدا الثنائي في أجمل لحظات السعادة والحب والرومانسية.

ومع مشاركة صور عمرو دياب وداليدا خليل تسائل الجمهور هل هي بالفعل حبيبة الهضبة الجديدة خلفا للفنانة دينا الشربيني التي انفصل عنها منذ 3 سنوات.

وقام عمرو دياب بإحتضان داليدا خليل وتقبليها مما جعلها تضحك علي تصرف عمرو دياب وتقوم بنشر الصور حيث بدا عليهما أنها في علاقة عاطفية ورومانسية جمعت بينهما.

وكتبت “داليدا خليل” على صفحتها الرسمية عقب نشر صورتها مع عمرو دياب ” الأسطورة.. الروح” ، مما جعل الجمهور يبحث عن علاقة عمرو دياب بحبيبته الجديدة داليدا خليل

من هي داليدا خليل حبيبة عمرو دياب؟

داليدا أنطوان خليل ممثلة وراقصة لبنانية

تبلغ من العمر 35 عام

ولدت في شمال لبنان من أسرة مسيحية

لها أكثر من 20 مسلسل عربي

لديها 3 أشقاء

هي ابنة شقيق الفنانة اللبنانية لورا خليل

أول أعمالها الفنية في عام 2007

ذاع صيتها أثناء مشاركتها في برنامج الرقص مع النجوم

تجيد الغناء من أبرز ما قدمته “شو أخد معك” ، “إنت حبيب القلب” ،”شيك أوي”

حفلة الفنان عمرو دياب

ويحي الهضبة عمرو دياب حفل غنائي ضخم في بورتو مارينا يوم الجمعة 11 أغسطس ووضعت الشركة المنظمة شرطا واحدا لحضور الحفل وهو منع الأطفال أقل من 12 عام.