وضعيات حميمية بين عمرو دياب وداليدا خليل

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رياض - احمد صلاح - أثار الفنان المصري عمرو دياب الجدل في الصور الرومانسية التي ظهر فيها مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل.

وظهر الهضبة في الصور التي نشرتها النجمة اللبنانية عبر حسابها في انستغرام، وهو يحتضن داليدا ويقبلها من منطقة المرسى في مصر، وعلقت عليها: "مع الأسطورة، الروح"، ما زاد الشكوك حول وجود علاقة حب تجمعهما.

وارتدت داليدا فستان احمر بزخارف، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة، ولم تضع الكثير من المكياج، بينما ارتدى عمرو دياب شورت وقميص.

وتساءل المتابعون حول طبيعة العلاقة التي تجمع الثنائي، وان كانت هذه الصور من كواليس تصوير اغنية جديدة لعمرو دياب بمشاركة داليدا خليل.

التفاعل على الصور لم يختصر على الجمهور فقط، بل علق أيضا بعض المشاهير من بينهم، لاعب كرة القدم أحمد حسام ميدو، الذي كتب باختصار: "بجد".

وبعد الضجة التي أثارها النجمان، تصدرت داليدا خليل ترند مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، وحصل البوست على أكثر من 36 ألف إعجاب ومئات التعليقات خلال ساعة واحدة، خاصة ان هذه الصور الرومانسية الأولى للهضبة بعد انفصاله عن الفنانة المصرية دينا الشربيني.