حكيم يطرح أحدث أغانيه ”سيبه” بتوقيع هانى فاروق الليلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 04:21 مساءً - يطرح، اليوم، الفنان حكيم أغنيته الجديدة "سيبه"، التى انتهى من تسجيلها منذ فترة داخل أحد الأستوديوهات بالمهندسين، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وينوى عرضها على قناته الخاصة على يوتوب لتتزامن مع أغانى موسم صيف 2023.

وكان النجم حكيم قد طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا مين" على يوتيوب، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، لتكون ثانى أغانى حكيم في عام 2022 بعدما طرح أغنية "كله راح" الشهر الماضى.

وأحيا النجم حكيم حفلاً غنائيا جماهيرياً مؤخرا، وسط حضور جماهيري متميز، ضخم وصل إلى ما يقارب الـ 10الآف شخص، وقدم حكيم مجموعه من المفاجآت بداية من تجهيزات المسرح والتي كانت مختلفة و مميزة وأبهرت الجماهير.

كما قدم حكيم العديد من الاستعراضات غير التقليدية ومجموعة من أغنياته التي قدمها علي مدار مشواره الممتد منذ ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي أضفي نوعا من المتعة والطرب على الحفل، وتجاوب الجمهور مع أغانى حكيم وسيطرت عليه حالة من السعادة.