شاهد إطلالة ساخنة .. رولا يموت نائمة بطريقة مُثيرة ومغرية وتكشف عن صدرها وبدون خجل للكاميرات !!

شكرا لاهتمامكم بخبر عن إطلالة ساخنة: رولا يموت نائمة بطريقة مُثيرة ومغرية وتكشف عن صدرها وبدون خجل للكاميرات !! (شوف دلوقتي) على موقع دوت الخليج

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت ​رولا يموت​ المتابعين صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي بنطال جينز بقصة غريبة وكروب توب، كاشفة عن بطنها بشكل واضح.

والملفت في الأمر هو ظهور رولا وهي نائمة على ظهرها على دراجة نارية بطريقة فاضحة، وتقوم بحركات مغرية، وتركت تعليقاً مثيراً للجدل، فقالت: "هذه حرب، وفي الحرب الخطأ الوحيد هو أن تخسر".

واحتفلت رولا يموت بحلول العام الجديد 2022 مع مجموعة من الفنانين بإحياء حفل في الكسليك، حضره عدد كبير من الجمهور، ونشرت رولا عدداً كبيراً من الفيديوهات على صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتمدت رولا يموت ملابس لا تخلو من الاثارة، اذ لبست بادي فضي اللون مزين بالستراس، أبرز ساقيها بالكامل، جاء على شكل مايوه وغطت ساقيها بقماش من التول الشفاف أبرز مفاتنها.

وظهرت رولا على البوستر الدعائي للحفلة، وكعادتها بإطلالة مثيرة كشفت عن صدرها.

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