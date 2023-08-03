إعادة عرض مسلسل ملف سرى على قناتى cbc وcbc دراما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:19 مساءً - بدأت قناة cbc فى إعادة عرض مسلسل ملف سرى للنجم هانى سلامة على شاشتها الساعة 6 مساء، والإعادة الساعة 4 صباحاً، كما يعاد عرض العمل الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 12 ظهراً، وذلك بعد العرض للمرة الأولى فى شهر رمضان قبل الماضى 2022.

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضى، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.