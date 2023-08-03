انت الأن تتابع خبر أغنية "خربوشة" لدنيا بطمة تعود لقناتها الرسمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المغربيّة دنيا بطمة عن عودة عملها الجديد "خربوشة" إلى قناتها الرسميّة على اليوتيوب، بعد مرور أكثير من أسبوعين على حذف المنصة لهذه الأغنية بعد توصلها بتبليغ من شخص جزائريّ يتهمها بانتهاك حقوق المؤلف عن طريق إدراج صورة الأمير عبد القادر الجزائري في الفيديو الخاصّ بالأغنية في مقطع يتحدث عن شخصية القائد عيسى بن عمر العبدي التاريخية.

وذكرت مصادر إعلاميّة أنّ الشركة الرقميّة المكلفة بالإشراف على قناة بطمة قامت بتوجيه تبليغ مضاد عبر إرسال بريد إلى إدارة اليوتيوب شرحت من خلاله تفاصيل ما حدث، مبرزة أن الأمر لا يتعلق بأيّ انتهاك لحقوق المؤلف كما يدعي البعض حيث إنَّ الأغنيةَ من التراث المغربي.

كما عمدت الشركة ذاتها إلى القيام بتعديل على مستوى الفيديو الأصليّ من خلال إخفاء صورة الأمير عبد القادر الجزائريّ عن طريق تقنية الفلو، من المقطع الذي يظهر فيه في العمل، دون اللجوء إلى حذفه وإعادة نشره كي لا تضيع نسبة المشاهدة التي حققها.