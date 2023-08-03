انت الأن تتابع خبر حيوانات "كليلة ودمنة" تتحدث الأمازيغيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدرَ عن منشورات "رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية"، ترجمة جديدة أعدّها المترجم عبد الرحمن بيلوش، لكتاب كليلة ودمنة إلى اللغة الأمازيغيّة، هذا الكتاب الذي سَبَق وترجمه عبد الله بن المقفّع في القرن الثاني الهجري عن الفارسيّة إلى العربيّة.



يأتي هذا في وقت تتعزز فيه المكتبة الأمازيغية بترجمات جديدة عن العربية والفرنسية والإنجليزية، أحدثها "مزرعة الحيوان" لجورج أورويل من إعداد ملعيد العدناني وجميلة ايريزي، و"أزهار الشّر" لبودلير التي أعدها ريناس بوحمدي، و"نهر الجنون" لتوفيق الحكيم” بترجمة جمال آيت جدي.