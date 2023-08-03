محمد حماقي يطرح أحدث أغنياته ”حبيت المقابلة” عبر يوتيوب (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 08:29 مساءً - طرح النجم محمد حماقي، أحدث أغنياته، منذ قليل، بعنوان "حبيت المقابلة" عبر يوتيوب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الأيام الماضية بأغنية "لمون نعناع"، التي تعتبر من الأغاني التي تناسب الأجواء الصيفية.

جدير بالذكر أن النجم محمد حماقى طرح أولى أغنياته فى فصل الصيف، الأيام الماضية، والتى تحمل عنوان "لمون نعناع"، وهى واحدة من أغنيات جديدة ينوى حماقى طرحها لجمهوره خلال موسم الصيف الجارى.

من ناحية أخرى، يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 19 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.