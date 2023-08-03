انت الأن تتابع خبر عندما ترجع بيروت .. أغنية الرومي الجديدة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت، عشيّة الذكرى الثالثة لانفجارِ مرفأ بيروت، الفنانة ماجدة الرّومي أغنية جديدة بعنوان: "عندما ترجع بيروت" عبرَ قناتها الرسميّة على يوتيوب.



والأغنية من قصيدة الشاعر الكبير الراحل نزار قباني الذي كتبها منذ نحو أربعين عامًا، وشاءت ماجدة أن تغنيها لأوجه الشبه بين ظروف بيروت اليوم وفي تلك المرحلة، وكلمات الأغنية بالفصحى ومن ألحان يحيى الحسن وتوزيع موسيقي أوركسترالي للموسيقي ميشال فاضل، وتوزيع موسيقي شرقي لحسن المعوش.

وكتبت الرّومي في مقدّمة العمل: "أهدي عملي هذا إلى أهالي شهداء المرفأ، وكلّ أهالي شهداء لبنان الأبرار، وأهديه إلى اللبنانيين الذين طوّعوا المستحيل، وتحملوا من المؤامرات المتلاحقة المجرمة المحاكة ضدهم أهوالًا لم يتحمّلها شعبٌ في الدنيا، على أمل أن نستعيد قريبًا قرارنا الوطنيّ الحرّ المصادر منا، وأنْ ترجع بيروت إلينا بالسلامة، اليوم قبل الغد بإذن الله".

وقد ظهرت الرومي في هذا الكليب الذي تألقت فيه بلباسين طويلين من تصميم جورج حبيقة، في قاعة جامعة الدول العربية عندما ترصد العلم اللبناني وشاشة كمبيوتر مكتوب عليها اسم العاصمة بيروت، وأسفلها وجود نوتات موسيقيّة.

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