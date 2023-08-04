انت الأن تتابع خبر موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الجديدة.. والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عملية البحث من قبل الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، على موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الجديدة، هذا المسلسل تسبب في حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا فور الإعلان عن بداية عرضه، ومن خلال موقع دوت الخليج سنتعرف على موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل سيب وأنا أسيب

حقق مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية، خلال الحلقات الأولى له، سبب أحداث المثيرة والمشوقة للغاية، حيث أن المسلسل يجمع كلا من هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، ومن تأليف رنا أبوالريش، وإخراج وائل إحسان.

موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الجديدة

يتسأل الكثير من المتابعين والمشاهدين في جمهورية مصر العربية، عن موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الجديدة، والتي تعرض كل يوم سبت بتوقيت السعودية والقاهرة في تمام الساعة 12 صباحًا، حيث يدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

تجسد هنا الزاهد شخصية (نبيلة) التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد صلاح السعدني، الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته، ومن هنا تبدأ الصراعات بينهم ولكن في إطار الكوميدي، لذلك حقق المسلسل على أعلى نسبة مشاهدة.

القنوات الناقلة لمسلسل سيب وأنا أسيب

ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين على القنوات الناقلة لمسلسل سيب وأنا أسيب، ولكن للعلم أن المسلسل لا يعرض على أي قناة فضائية، حيث أنه يعرض على منصة شاهد SHAHID VIP الرقمية فقط، بجانب منصات الفيديو بموقع جوجل، ومن المقرر عرض العمل على شاشة التلفزيون قريبًا.

تصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة أعلى 10 أعمال مشاهدة عبر منصة شاهد SHAHID في مصر، بجانب تصدره قائمة الترند خلال الفترة الماضية، وذلك منذ بداية عرضه.