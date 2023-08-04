انت الأن تتابع خبر جورج وسوف يشعل اجواء جرش ماذا حدث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد تاسع أيام مهرجان جرش للثقافة والفنون، ليلة طربية مميزة مع سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، الخميس، الذي قدم حفلا جماهيريا المسرح الجنوبي.

وقدم جورج وسوف خلال الحفل الذي حضره ما يزيد على 5 الاف شخص، باقة من أجمل اغانيه القديمة والجديدة على مدار ساعة ونصف، فكانت البداية مع اغنية حد ينسى قلبه، كما غنى كده كفاية، كلام الناس، وأدى أغنية عبد الحليم جانا الهوى ، وغيرها.

وضج المسرح بهتافات الجمهور التقليدية " ابو وديع" وحمل الجمهور يافطات تحمل اسمه، ترحيبا بالفنان الكبير وتعبيرا عن حبهم له

وقبل صعود الفنان السوري على المسرح، قدم الفنان الأردني سعد أبو تايه حفلا جماهيريا قد خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني من التراث الأردني، وسط حضور كبير، فقدم أغنية مرعية يا البنت، ونزلن على البستان ولوحي بطرف المنديل، كما غنى لنشامى الأمن العام.

بدوره، عبّر أبو تايه عن سعادته بالوقوف على خشبة المسرح الجنوبي ومشاركته في مهرجان جرش وسط حضور جماهيري كبير.