انت الأن تتابع خبر فضيحة ياسمين صبري تورطها مع الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها في إنستغرام بمجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة استفزت بها الجمهور الذي اتهمها بتقليد جورجينا رودريغز.

ياسمين صبري تتألق بالأزرق والجمهور يعلق

ارتدت ياسمين صبري في الصور فستانا ضيقا باللون الأزرق اللامع، مكشوف الظهر والصدر، واعتمدت مكياج نهاري ناعم، وتسريحة شعر ضفيرة مرفوعة، شبيهة بالتسريحة التي اعتمدتها جورجينا بأكثر من إطلالة.

استنكر المتابعون ظهور يايمين صبري الجريء، وتساءلوا عن سبب اعتماد الإطلالات المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، رغم أنها كانت قد صرحت سابقا انها تحب الظهور بإطلالات طبيعية ومحتشمة، وأكدت انها لا تسعى للتعري بهدف كسب مزيد من الشهرة أو لتصدر الترند.

كما اتهمها البعض بتقليد جورجينا سواء بالملابس أو تسريحات الشعر أو حتى طريقة التقاط الصور، واصفين ما تفعله بالفضيحة.

من ناحية ثانية دافع البعض عن الفنانة المصرية، مؤكدين ان جمالها طبيعي عربي أصيل ولا تسعى لتقليد أي نجمة، مستنكرين ما يفعله البعض بمقارنتها بشكل دائم بجورجينا.

وفي وقت سابق، ظهرت ياسمين صبري عبر صور نشرتها على الإنستغرام، بفستان أسود ضيق برزت من خلالها قوامها الرشيق، ونالت بها اعجاب الجمهور.