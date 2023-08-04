انت الأن تتابع خبر بعد أنباء انتحار شيرين .. زوجها حسام حبيب يفجّر الصدمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت صفحات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أنباء حول محاولة الفنانة المصرية شيرين الانتحار بتناول جرعة زائدة من الأدوية.

وبعد ان ضج خبر انتحار شيرين بتناول 12 قرص زانكس، المواقع، خرج زوجها الفنان المصري حسام حبيب عن صمته ونفى كل ما تم تداوله، وأكد انها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، قائلا: "والله عيب جدًا الكلام ده"، وفقا للـ"القاهرة 24".

كما نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر هذا الخبر، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، والتوقف عن الاساءة ونشر اخبار مغلوطة حول الفنانة شيرين التي تعرضت لعدة ازمات في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، محمد عبدالله، إن كل ما انتشر عن انتحار شيرين "كذب"، وهي بخير وتحضر حاليا لحفلات جديدة، مؤكدا انه تواصل مع مدير أعمالها وأخبره بأنها بصحة جيدة، وتابع ساخرا: "في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر".

على صعيد آخر، كانت شيرين قد فاجأت الجمهور بعد ظهورها برفقة زوجها حسام حبيب، مع تغييرات كبيرة على شكلها نتيجة خسارة الكثير من وزنها، حيث بدت اكثر رشاقة من السابق.

وكانت قد صرحت سابقا، أنها ستفتح صفحة جديدة مع جمهورها بعد ما تعرضت له من أزمات صحية وخلافات مع زوجها وعائلتها.