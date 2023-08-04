انت الأن تتابع خبر وسط حضور جماهيري .. فرق تتألق في جرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألق ، الخميس ، عدد من الفرق الفنية والفنانون ، في مدينة جرش الأثرية ، ضمن فعاليات جرش للثقافة والفنون بدورته 37 ، وسط حضور جماهيري واسع .

حيث قدمت فرقة الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور والتي تضم 8 من الراقصين الاستعراضيين الشباب والشابات، بالإضافة إلى 3 عازفين على آلات موسيقية وترية وإيقاعية قوقازية والأكورديون، لوحات استعراضية راقصة تنهل من الموروث الشيشاني وحكاياها.

كما قدمت المجموعة الموسيقية للفرقة عددًا من المعزوفات التراثية الموسيقية الشيشانية.

ووسط حضور جماهيري كبير في الساحة، تواصلت عروض الفرق ، حيث قدمت فرقة زها للموسيقا استعراضا فنيا قدمت خلاله عددًا من الأغاني.

كما شارك في فعاليات الساحة، فرقة مقام غزة القادمة من فلسطين بألوان من الإبداعات الفنية الغنائية، تلاها فقرات غنائية وطنية وتراثية قدمها الفنانان محمد قوقزة وأحمد الجميلي.

وواصلت الفرق الفنية تقديم إبداعاتها مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية القادمة من تونس بتقديم ألوان من الموروث الشعبي والفلكلوري التونسي.

كما قدم في ختام فعاليات الساحة الفنانون الأردنيون عمر السقار وأديب القاسم وشرف الزواتي فقرات غنائية نهلت من الموروث الغنائي الوطني والشعبي الاردني وبلاد الشام والعربي.