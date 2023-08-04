شاهد .. لن تصدق من هو إمام المصلين في جنازة نجل حسن يوسف؟.. مفاجأة من العيار التقيل صدمت الجميع؟؟

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الرياض - روايدا بن عباس - بدأت صلاة الجنازة على عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، والذي وافته المنية قبل يومين. غرقًا بالساحل الشمالي.

ويؤم صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف، الشيخ خالد الجندي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

من هو إمام المصلين في جنازة نجل حسن يوسف؟

وانهار الفنان حسن يوسف، أمام الجميع خلال الجنازة وقال: “عبد الله كان بيعمل سباقات في النيل، كان بيعوم في النيل، أهو غرق في مترين”.

وحاول المشيعون والفنانون تهدئة الفنان الكبير ومؤازرته في أزمته، لكن الحزن سيطر على الفنان وانهار أمام الجميع.

كما فقد حسن يوسف توازنه ولم يستطع الوقوف بنفسه دون الاستناد على أحد، خلال الجن-ازة بسبب الصد@مة والفا-جعة التي مر بها.

ووصل منذ قليل، عدد من الفنانين للمشاركة في جنازة عبد الله حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، الذي رحل عن عالمنا الساعات الماضية، غرقًا في الساحل الشمالي.

وجاء أبرز الفنانين المشاركين، في الجنا-زة الفنانة ميرفت أمين، محمد فؤاد، باسمين الخيام، أيمن عزب، عفاف شعيب، وظهرت على وجوههم علامات الحزن والصد@مة.

وتعرض نجل الفنان حسن يوسف ويدعى عبد الله 35 سنة لاسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.أشرف زكي يصل مسجد الشرطة للمشاركة في تشييع ج-نازة نجل حسن يوسف

وصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، مسجد الشرطة بالشيخ زايد، للمشاركة في تشييع جنازة نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي.

وتو-في نجل حسن يوسف، غرقا بإحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي عن عمر 35 عاما، وتم نقل الج-ثمان لمستشفى العلمين بمطروح.وكشف مصدر مقرب من نجل الفنان حسن يوسف، سبب تأجيل تشييع جن-ازة نجله،وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن صلاة الجنازة جرى تأجيلها من صلاة الظهر حتى العصر بمسجد الشرطة بسبب انشغال المكان باستقبال ج-نازات أخرى في هذا الموعد.

وردت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ومسئول الملف الطبي بالنقابة، على حقيقة وجود شبهة جنا-ئية في وفاة- نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي في مداخلة لبرنامج "مساء دي إم سي".وقالت نهال عنبر أثناء مداخلتها الهاتفية لـ"مساء دي إم سي" عن وجود شبهة جنائ-ية في وفاة نجل الفنان حسن يوسف من عدمه:"أنا معنديش معلومة عن الحتة دي، لكن هو تصريح الد-فن خلاص تمام.. والدكتور أشرف زكي بنفسه راح على هناك".

وتابعت نهال عنبر عن وفاة عبدالله حسن يوسف غرقًا: "المشكلة إن المياه كانت عالية جدا، وكان في تحذيرات منها الفترة دي في الساحل.. علشان كدة ممكن تكون تسببت في غرقه لأن حتى لو هو سباح وبيعوم كويس ساعات علو المياه بيكون خط-ر والرئة بتتملي بالمياه".وأضافت: "هو لما وصل المستشفى كانت الرئة متوقفة بس هم عملوا محاولة لكن ربنا لم يريد".