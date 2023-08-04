انت الأن تتابع خبر صور تجمع عمرو دياب وداليدا تثير الشكوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر الفنان المصري عمرو دياب عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة تجمعه مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل ، وهو يقبل خدها ، ما دعا جمهوره للتساؤل عن ارتباطه بها .



لقيت الصور التي نشرها عمرو دياب تفاعلا كبيرا للجمهور ، وعلقوا عليها بأسئلة عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالفنانة اللبنانية ، معلقين بأسماء أغاني الهضبة كنوع من المزاح مثل "أنت الحظ" في حين لم يتعرف بعض المتابعين على صاحبة الصورة الممثلة اللبنانية داليدا خليل.



كما وأعادت داليدا نشر الصور على حسابها الخاص ب(إنستغرام)، معربة عن سعادتها الكبيرة بمقابلة الهضبة عمرو دياب في أحد شواطئ منطقة الساحل الشمالي، وعلقت عليها قائلة: "الروح مع الأسطورة".



وتعد الصور هي الأولى لـ عمرو دياب التي يظهر فيها في لقطات رومانسية بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني بعد قصة حب لم تستمر إلا لسنوات قليلة ويعلن بعدها الثنائي انفصالهما.