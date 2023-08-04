انت الان تتابع خبر شاهد .. حارس منزل إلهام شاهين "الخاص" يكشفها أمام الجميع: هذا ما تفعله الفنانة بكل جرأة في خلواتها دون علم أحد!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها برحلة استراليا، التي جمعتها باصدقائها منهم الفنان هاني رمزي، والفنان كريم عبدالعزيز، وهي الرحلة التي جمعتهم في الخير للبلد العظيمة مصر، ومساعدة المحتاجين.

كما شاركت جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور من رحلتها في أستراليا، لحضور حفل فني لصالح فقراء مصر.

.وظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة النجم كريم عبدالعزيز، والنجم هاني رمزي، واكتفت النجمة بالتعليق على الصورة بـ "أستراليا".

￼بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين فى مسرحية حورية من المريخ.

قدمت العديد من المسرحيات منها قنبلة الموسم، المتحذلقات، المصيدة، بستان الوهم، النسانيس.إنطلاقة إلهام شاهين السينمائية فعلياً كانت في فيلم أمهات في المنفى عام 1981 ثم العار عام 1982 الذي كان بدايتها الحقيقية وبداية معرفة الجمهور بها.

وكانت فترة الثمانينات هي الفترة الأكثر رواجاً في السينما لإلهام شاهين حيث قدمت خلالها 33 فيلماً منها لا تسألني من أنا، العبقري خمسة، موت سميرة، الهلفوت، رمضان فوق البركان، السيد قشطة. كما قدمت مسلسلات عديدة منها محمد رسول الله جزء 3، أبواب المدينة جزء 2، رحلة عذاب، وقال البحر، أخو البنات، الشيطان والحب، دوامة الحياة.

وبخلاف حياتها الفنية فإن حياتها الشخصية غير معروفة للكثيرين، إلا أن حارس الفيلا الذي تسكن فيها إلها شاهين كشف بعض المعلومات التي تعملها دون علم أحد.

وأكد أن إلهام إنسانة معطاءة وتحب فعل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين خاصة في شهر رمضان المبارك حيث تقدم الكثير من الصدقات في السردون علم أحد.

قدمت إلى الآن حوالي 135 عمل بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وهي الآن تحضر لأكثر من عمل سينمائي منهم يوم للستات وأيام في الحب الذي تخوض فيه تجربة الإنتاج لأول مرة بالإضافة إلى مسلسل درامي جديد ليتم عرضه في رمضان 2013.

حصلت الهام شاهين على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها مثل الهلفوت، أيام الغضب، الهروب إلى القمة، يا دنيا يا غرامي، وفيلم الجنتل، حتى أطلق عليها البعض لقب "صائدة الجوائز".إلهام شاهين ولدت فى حي مصر الجديدة بالقاهرة عام 1962. درست في مدرسة نوتردام ثم حصلت على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1982.

لديها أخت واحدة "إيناس" وأخ اسمه أمير شاهين دخل مجال التمثيل بمساعدتها وأصبح من الممثلين الشباب. وتعتبر إبنة شقيقتها إيناس "إلهام" أقرب الناس إلى قلبها.

وتألقت إلهام شاهين في استراليا بمجموعة من الإطلالات المتنوعة والمتميزة، التي كشفت عن رشاقتها وتخلصها من الوزن الزائد، وكانت تبدو أصغر من سنها الحقيقة، فتنوعت في الإطلالات بين الكاجول والكلاسيك، والإكسسورات الرقيقة، وبعض من لمسات المكياج.