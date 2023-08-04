انت الان تتابع خبر شاهد .. "سدي بوزك يا رخيصة".. انهيار نادين نسيب نجيم بعدما فضحت فتاة سرها مع خطيبها !! لن تصدّق ماذا قالت!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شغلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بصورها التي تجمعها بخطيبها رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان، حيث سيطرت أجواء الرومانسية والحب والتناغم بينهما، وأصبحا الثنائي الذي ينال إهتمام الناس بشكل خاص.

وتساءل المتابعون مؤخراً عن فارق العمر بين الممثلة وخطيبها، واعتبروا أنهما يليقان ببعضهما البعض بشكل كبير.

وبحسب المعلومات فإن نادين نسيب نجيم تبلغ من العمر حوالى الـ 39 عاماً، بينما ناريغ يبلغ حوالى الـ 40 عاماً، أي أنه يكبرها بحوالى العام تقريباً.

وكانت نادين قد كشفت عن خبر خطوبتها في شهر تشرين الثاني الماضي، حيث فاجأها ناريغ بحفل عيد ميلادها، وطلب منها الزواج بأجواء من الرومانسية البالغة.

وفي وقت سابق أثارت نجيم جدلاً واسعاً بصورها مع خطيبها السوري ناريغ ناربيكان، خلال رحلة في المالديف.

ونشرت نادين نجيم، الصور، على حسابها في انستغرام، وظهرت فيها تارةً مع خطيبها بطريقة عرضتها لهجوم كبير من الجمهور.

وفي وقت سابق هاجمت النجمة اللبنانية نادين نجيم​ إحدى المتابعات وانفعلت بقوة بسبب تعليقها الغير لائق عقب تصدر خبر ارتباط النجمة بالفنان ناصيف زيتون صفحات السوشيال ميديا مؤخراً.

وكتبت المتابعة: "على فكرة مو من فترة من وهي متزوجة من ناصيف وهي بتعرفه وخربت بيتها على شانه للأسف بس اللي بيبتدي غلط اكيد معروفة نهايته".

لترد عليها نادين نجيم وهي غاضبة: "بتسدي بوزك وبتنضبي بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي تحكي عن انسانة متلي تعبت على حالها كان مفروض يلي باعتك يفهمك و يشرحلك انه انا قررت اترك و ما طلعت ورايي وما بندم ابدأ عندي الف سبب واذا بعد بتجيبي سيرة هل الشب او طلاقي رح اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة".

كما انتشرت صورة صادمة للفنانة اللبنانية نادين نسيب ووجهها مليء بالدم والكدمات، الأمر الذي اثار الكثير من الجدل، تسائل الجمهور عن سبب ذلك.

ليتبين بعد ذلك أن شاركت جمهورها مجموعة صور لها من كواليس مسلسل وأخيرًا، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، ولا صحة لما تم تداوله.

وعلقت نادين نسيب على الصورة قائلة: مضروبة بس محافظة على اللوك.

وفي فبراير 2023، أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

ووثّقت نادين لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها، بينما كانت نادين ترتدي فستاناً فضيّاً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

ونشرت نادين نسيب نجيم عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور من رحلتها رفقة خطيبها في المالديف، ظهرت فيها وسط الماء حيث يحملها خطيبها وعلقت: "اتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض".