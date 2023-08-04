انت الأن تتابع خبر نادين نسيب نجيم بظهور مفاجئ بهذا الفستان .. صور وتفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحدثت النجمة المتألقة نادين نسيب نجيم، جدلا واسعا وساخنا بين المعجبين، على صورها التي عكست اطلالاتها الهادئة والناعمة الاخيرة.

نادين نسيب نجيم، التي استعملت هذا المرة الريش الناعم، كالحمامة التي ترمز للسلام والهدوء، ظهرت بفستان أسود وكتفين مكشوفين، ورقبة أنيقة عكست جمالها بعد ان تزين الصدر بالريش، وبقصة اوف شولدر.

وبلغ سعر الفستان حوالي 3 الاف دولار، مما اثار اعجاب كثير من الفتيات التي وصفنهن بالملكة الجذابة .

ووقفت نادين نسيب نجيم أمام المرآة في اشارة صريحة منها الى المنافس الوحيد لها هو نفسها، خاصة عندما علقت وقالت عندما انظر الى المرآة .. هذا هو منافسك ...

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مؤخرا مقاطع فيديو لاولادها، تحدثت وقتها عن عدم صمتها، وعملها الدؤوب من اجل اولادها، وهو ما سيتحدثون عنه عندما يكبرون ..

وتفاخرت نادين نسيب نجيم بأبنائها عندما قالت انهم كل حياتها ، وستكافح وتناضل من اجلهم .