نانسي عجرم في الجمبسوت القصير للغاية .. اتقرج

انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم في الجمبسوت القصير للغاية ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثار الجمبسوت القصير جدا الذي ظهرت به المغنية الشهيرة نانسي عجرم في حفلها بمصر بمدينة العلمين، نقاشا واسعار بين متابعي الوسط الفني في العالم العربي .

وقد اعتبر كثير من معجبي الفنانة نانسي عجرم، اطلالاتها بالساحرة والمثيرة بذات الوقت، والتي كشفت قوة شبابها وانوثتها الرقيقة الطاغية التي غطت على المشهد .

واعتبر كثيرون المطربة نانسي عجرم، وهي فنانة لبنانية معروفة، بأنها اضافة نوعية للفن العربي، في وقت تشهد الاغنية العربية تراجعا واضحا، فيما وجه البعض انتقادات للمطربة نانسي عجرم واعتبروها استعراضية تستعين بلغة الجسد من خلال مخاطبة الجمهور لا بلغة الطرب والصوت العذب على حد قولهم .

كما ان سعر الجمبسوت التي لبسته نانسي عجرم، صدم الجمهور المصري بسسب ارتفاع ثمنه ووصوله الى 122 الف جنيه مصري، اي ما يعادل 3975 دولارا اميركيا .

وشهدت حفلة نانسي عجرم، في مهرجان العلمين بدورته الاولى تفاعلا كبيرا مع يا طب طب يا دلع الى حبك سفاح وما تيجي هنا وأنا أحبك، سلامات سلامات، صحصح، أنت إيه الدنيا حلوة وآه ونص، وقد عبرت نانسي عجرم عن انزعاجها من المسافة بين المسرح والجمهور ، وقد كانت ترغب بحدوث تفاعل اكثر على حد قولها .