انت الأن تتابع خبر تامر حسني يتعرض لهجوم .. وياسمين عز تدافع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافعت المذيعة المصرية ياسمين عز عن فيلم الفنان تامر حسني الذي تعرض مؤخرا لهجوم وانتقادات ، حيث أثنت على مسيرته الفنية ،خلال برنامجها ( كلام الناس) .

وبعد الهجوم الذي تعرض له فيلم الفنان تامر حسني " تاج" ، فقد توجهت ياسمين عز بالدفاع عنه ، وأشادت بموهبته التمثيلية والغنائية ، مما دفع تامر للرد على ياسمين.

وقال الفنان تامر حسني موجّهاً رسالة شكر لياسمين عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في (إنستغرام).





وقال حسني: "فيلم تم بيعه بـ نجم شباك 1 مش تجميعة نجوم، ودي حاجة تحسب للفيلم، وبعملها كل سنة الحمدلله، والفيلم تم توزيعه النهاردة عالميًا، وأكيد دي حاجات بتزعل بعض ضعاف النفوس".



واستغرب من هذا الزمن الذي يتم فيه لوم المجتهد ، الذي يخرج عن المألوف ، ويترك الكسول وضعاف المفوس ، ويشرفه أنه صاحب أعلى ايرادات في تاريخ السينما العربية وهو فيلم " بحبك " .



واستكمل تامر حسني حديثه: "هي حاجة مؤلمة لغير الأسوياء، وجميلة للعقلاء اللي بيتمنوا الخير لابن بلدهم اللي حاجة زي كدة بتشجعهم إن مفيش مستحيل ولا يمكن نبقى حافظين مش فاهمين".



وأضاف: "أحب أطمنك يا ياسمين إنه لا يصح إلا الصحيح، وخلي بالك الجمهور ذكي جدًا، ويمكن بسبب الحملات الساذجة دي الجمهور زاد طلبه على الفيلم لأن الحملات زادت فضول الناس إنها تروح الفيلم عشان تحكم بنفسها، ولما راحوا عجبهم الفيلم بدليل إيراداته الضخمة."



وواصل تامر حسني القول: "لو جبت أهم شركات في العالم عشان يقدموا فكرة بالذكاء ده عشان أعمل دعاية لفيلمي مكانوش هيوصلوا لربع المفعول الإيجابي اللي عملوه الحملات واللجان المأجورة في إثارة فضول الناس إنها تروح تشوف الفيلم والله مفعولهم مردودة أقوى من الدعاية اللي بندفع فيها فلوس، بالمرة نشيل من على شركة الإنتاج باند الدعاية عشان مكلف أوي بصراحة، ونسيبه على المتغاظين هما يدفعوه ربنا ما يقطعلهم عادة".

وختم حديثه وبشر ياسمين ومتابعينه بأن فيلمه القادم من تصويره أيضا ، وشكرها على وقوفها إلى جانبه



يذكر أن الفنان تامر حسني صور فيلمه الأخير "تاج " وهو يُعرض له حاليًّا بدور العرض السينمائي ، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، وساندي، وهالة فاخر ونخبة من النجوم، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.