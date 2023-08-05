انت الأن تتابع خبر أسعار جنونية لحفل هيفاء وهبي المقبل .. أرقام وتفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشعلت اسعار تذاكر حفل هيفاء وهبي المنوي اقامته في جمهورية مصر العربية وتحديدا في منطقة الساحل الشمالي يوم الخميس المقبل حديث الشارع.

وقد كشف مصادر ان سعر التذاكر وصل الى 50 الف جنيه، وهو ما يتعارض مع مستوى الدخل والمعيشة في مصر، ويستفز الجمهور وشريحة الفقراء الواسعة خاصة في ظل موجة غلاء الاسعار التي تشهدها البلاد .

وفي تفصيل اسعار التذاكر، فقد بلغت الفئة الأولى High Tables وتقدر سعر التذكرة فيها ب4800 جنيه وما يعادله 155 دولار وهي عبارة عن منضدة مخصصة لأربعة أشخاص.

اما سعر الفئة الثانية من حفل الفنانة هيفاء وهبي ، وهي فئة VIP high Table وقدر سعر التذكرة فيها 8000 وما يعادله 258 دولار جنيه وهي عبارة أيضًا عن منضدة مخصصة لأربعة أشخاص.وفق (لها)

وبلغ سعر الفئة الثالثة Lounge وسعر التذكرة فيها 40000 ألف جنيه وما يعادله 1292 دولار وهي عبارة عن منضدة مخصصة لعشرة أشخاصلمن سيحضرون حفل المطربة هيفاء وهبي.

الفئة الرابعة VIP Lounge 4 وسعرها 50000 ألف جنيه وما يعادله 1615 دولار، وهي عبارة عن منضدة مخصصة لعشرة أشخاص أيضًا.وهؤلاء الفئة الاكثر ثراء ممن يرغبون حضور المغنية هيفاء وهبي .