انت الان تتابع خبر شاهد .. ما قالته الفنانة شمس البارودي لزوجها حسن يوسف لحظة دفن نجلهما أصاب الجميع بالصدمة الكبرى!!اتفرج الفيديو الصادم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الشيخ خالد الجندي تفاصيل جديدة حول جنازة عبدالله حسن يوسف، حيث تحدث في مداخلة هاتفية عبر برنامج "مساء دي إم سي"، وتتحدث عن ما قالته الفنانة المعتزلة شمس البارودي لزوجها الفنان حسن يوسف.

شمس البارودي تطمئن زوجها بعد وفاة ابنهما حيث قال الجندي عبر الهاتف أنه دار بينه وبين أسرة الفقيد حديث، حيث تعجب عندما سمع والده عبد الله حسن يوسف شمس البارودي وهي تقول لزوجها حسن يوسف وقت دفن ابنهما: "ما تراه هو الكفن لكن ابننا عبدالله بين يدي أرحم الراحمين".

وتابع حديثه: "تصوروا أنني في الحدث الأليم أسمع هذه الزوجة المحترمة تحدث زوجها المحترم وتقول له وقت دفن ابنهما إن ابننا ليس هنا، ابننا عند ربنا، فما أقساها من لحظة وما أعلاها من كلمة، وما أعظمها من قيمة".

ماذا قال حسن يوسف وقت دفن ابنه

أما عن الفنان حسن يوسف، حيث قال الجندي أنه سمع والد الفقيد وهو يتحدث أثناء الدفن يقول:" حسن يوسف كان يقول لنجله وهو على قبره: (إلى رحاب الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله)"، مؤكداً على أنه رأى عائلة ملتزمة ولديهم حالة من الرضا على قضاء الله وقدره وبالرغم من حالة الحزن الواضحة على فراق نجلهما.

وأكمل الشيخ خالد الجندي حديثه قائلاً: "أسرة عرفت طريق الالتزام الجاد، وبالتالي كانت مهمتي سهلة في التذكير بقضاء الله".وتابع: "هذه الأسرة كانت ملتزمة ولم يخرج منها أي لفظ خارج أو اعتراض على قضاء الله، بالعكس كانوا في حالة صلابة وتماسك في هذا المصاب الجلل".

وصول الفنان حسن يوسف وشمس البارودي جنازة نجلهم

وصل كل من الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي لوداع ابنهم الأخير وسط المحيطين بهم من أبنائه، وتحدث الفنان حسن يوسف خلال تصريحاته وقت الجنازة، أن ابنه كان سباحاً ماهراً، حيث أحاط به الكثير لموساته والوقوف بجانبه في هذه اللحظات الصعبة.

وأكدت الفنان شمس البارودي، في تصريح خاص لجريدة الوطن المصرية، أن نجلها كان من حفظة القرآن، وأكملت قائلة: "إن عبدالله كان يؤمها في الصلاة بقراءة جزء عم في القرآن، مؤكدة أنه كان ابنا بارا بها وبوالده الفنان حسن يوسف".