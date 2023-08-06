شكرا لاهتمامكم بخبر عن ندى كامل تُغري طليقها (أحمد الفيشاوي) بوصلة رقص شرقي فاضحة أشعلت الأنترنت وفجرت غضباً واسعاً !! (شوف دلوقتي) على موقع الخليج الان

عدن - ياسمين فواز - شاركت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها مقطعاً جريئاً أثناء طهيها في المطبخ.

“أيوة ياندوش”

ونشرت ندى الكامل فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تقوم بطهي وجبة عشاء برفقة أصدقائها. مرتدية بنطالاً من الجينز وتيشرت أسود يكشف بطنها بشكل واضح.

والملفت للنظر أن ندى كانت ترقص أثناء الطهي، بينما صديقتها تشجعها قائلة: “أيوة ياندوش أيوة ياندوش”.

وعقبت ندى على المقطع بالقول: “العشا طلع على دماغي كله في الأخير”.

فيديو جريء

وسبق أن نشرت ندى الكامل صورة تظهر بطنها مكشوفاً، وقد لفّت عليه قلادة ناعمة، وقد أرفقته بتعليق: “خلوا اللي يغير مننا .. يجي ويعمل زينا”. وهو كلمات من أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتمتنع الخليج الان عن نشر الفيديو أحتراماً لمتابعيها الأفاضل.