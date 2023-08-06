شاهد.. أنغام تنشر صورا من حفلها بجدة وتوجه شكر للجمهور السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - شاركت الفنانة أنغام، جمهورها عدة صور من حفلها الأخير الذي أحيته في جدة بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت انغام قائلة: "شكرا أهل جدة على استقبالكم الرائع، غمرتوني بحبكم".

و أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.