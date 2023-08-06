نجوم لبنان يتفاعلون مع ترند باربي

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رياض - احمد صلاح - لم يغيب كثير من نجوم لبنان عن التفاعل الساخن مع ترند "باربي" الذي انتشر في الآونة الأخيرة بمختلف الدول العربية والأوروبية، بالتزامن مع عرض الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه.



ونشر ترند "باربي" مظاهر ارتداء اللون الزهري والتشبه بالشخصية المحورية في الفيلم، لكنه تعرض لبعض الانتقادات.



وعبرت الممثلة اللبنانية أمل طالب عن استهجانها من هذا الهجوم الذي تعرض له هذا الترند، داعية الفتيات إلى التشبه بشخصية "باربي" التي تضفي عليهن جوا من الفرح والسعادة.



ووصفت الممثلة اللبنانية جوانا كركي ترند "باربي" بالرائع، لأنه استطاع اكتساح الساحة الفنية، كونها تعيد بالذاكرة إلى أيام الطفولة، منتقدة الأشخاص الذين وصفوا هذه الظاهرة بـ"التافهة".



وأكد الإعلامي هشام حداد أنه من الأشخاص الذين يفضلون ارتداء اللون الأسود، إلا أنه لا يعارض فكرة اعتماد البعض اللون الزهري، مشيرا إلى أن لكل شخص الحرية في اختيار ميوله والتصاميم التي يعتمدها.



بدوره، علق الممثل جنيد زين الدين: "فيلم "باربي" كتير قوي ومنتظر بفارغ الصبر مشاهدته. واللافت أن اللون الزهري كاسح الدنيا ولكن لا يمكنني اعتماده في الحياة العادية".



وأعرب الممثل فؤاد يمين عن سعادته بإطلاق فيلم "باربي"، مشيدا بأصدائه الإيجابية، كما أكد أنه لو قدّر له كتابة النسخة العربية سيختار مواصفات المرأة الشرقية للبطلة.