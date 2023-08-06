انت الأن تتابع خبر نانسي خوري تكشف شخصية لمى الغريبة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة السورية نانسي خوري عن ملامح مشاركتها في مسلسل "عقد الحاق" الذي تجري عمليات تصويره حاليا بالعاصمة مشق، وهو من تأليف أحمد أبو شقير، دعاء حرون وإخراج ورد حيدر، وإنتاج شركة pentalens.



وقالت خوري من كواليس التصوير، إن ما يميز هذا العمل هو روح الشباب، حيث يتم العمل مع مخرج شاب، في تجربة تعتبر الأولى له، وعلى الصعيد الفني فهو نص مهم، عبارة عن 12 حلقة، مع عدد كبير من النجوم، ويسعدها أن تعمل معهم، ومنهم سمر سامي ومهيار خضور وقمر خلف ودانا مارديني.



وأكدت خوري أنها تسعى دائما للتميز في اختياراتها للأدوار التي تقدمها، وتبحث عن الاختلاف بكل شخصية.



وكشفت أنها تؤدي في مسلسل "عقد إلحاق" شخصية فتاة تدعى "لمى" تتسم بأنها شخصية غريبة، تتعرض لأحداث غريبة خلال سير العمل، وهناك تشابه في بعض الجوانب بين شخصية خوري الحقيقية و"لما" التي تؤديها في العمل من ناحية أنها تحب المرح والمزاح في الأوقات غير المناسبة، لكن لا يستهويها المكياج وتسريحات الشعر.



يشار إلى أن "عقد إلحاق" دراما معاصرة، يروي قصة اجتماعية تدور حول فتاة نحاتة تعيش صراعا كبيرا ما بين طفولتها التي حملت معها آثارها النفسية، وبين علاقتها العاطفية المعقدة مع مصور فوتوغرافي يدعى "جاد"، والذي يعمل جاهداً ليصبح صانع أفلام وثائقية..