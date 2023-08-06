انت الأن تتابع خبر رغم تقدمها في السن .. نادية الجندي تهز الساحل الشمالي رقصاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة المصرية نادية الجندي مقطع فيديو ظهرت فيه بوصلة رقص مع مواطنها تامر حسني على أنغام أغنية "يا بنت الإيه" في منطقة الساحل الشمالي.



وظهرت الجندي وهي ترقص برشاقة مع حسني، وعلقت على الفيديو قائلة: "مع الفنان المتميز المجتهد تامر حسني، سعيدة جداً بلقائك أمس في الساحل وبتمنالك النجاح والتوفيق في كل أعمالك القادمة".



تتواجد الفنانة نادية الجندي في الساحل الشمالي، حيث تستمتع بإجازتها هناك، كما حضرت سهرة اجتمعت فيها مع عدد من النجوم، منهم: تامر حسني وزينة والمذيعة أسما إبراهيم.



يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي هو مسلسل " #سكر_زيادة"، الذي عرض في دراما رمضان 2020، وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.



أما في السينما، فقد كان آخر أعمالها فيلم "الرغبة" عام 2002، بطولة: إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبدالله، صفوة، إخراج علي بدرخان.



وكشفت نادية الجندي قبل أشهر قليلة أن سبب غيابها عن الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية، جاء لأن المواضيع التي يتم تقديمها حاليا في الدراما "سطحية وأقل من مستواها الفني".



ووصفت الجندي جميع الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مسيرتها "بالجيدة وذات القيمة"، مبينة عدم قدرتها على التنازل عن تاريخها الحافل، وعن المستوى والقيمة الفنية والأدبية التي قدمتها للجمهور.