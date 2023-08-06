انت الأن تتابع خبر سوزان نجم الدين تعيش لحظات غير مسبوقة وتنشر 3 ستوري .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت الفنانة الكبيرة سوزان نجم الدين عن فرحتها بالتحاق ابنتها بالجامعة لدراسة الطب البشري، في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الاميركية، بطريقتها الخاصة .

ونذكر هنا، ان النجمة السورية سوزان نجم الدين، لديها أربعة ابناء "حيان، وحازم، وسارة، وسهير" من زوجها رجل الأعمال سراج الأتاسي الذي توفي عام 2020 إثر أزمة قلبية.

ونشرت سوزان نجم الدين مجموعة من "الستوري" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ووثقت لحظة استقبال الابن الأكبر حيان لشقيقته سارة في أميركا، إذ ظهر وهو يعانقها ويقبلها.

وقالت سوزان على المشهد معربة عن فخرها وفرحتها بابنتها بالقول: "مبروك لسارتي انتقالا إلى جامعة بوسطن في أميركا لدراسة الطب سارة القلب والروح والوجدان بفتخر فيكي كتير باكل الحب .. طريق طويل ومثمر ومكلل بالنجاح والتميز بتمنالك ياه يا رفيقة الروح ".

ومن الجدير قوله هنا، أن سارة الأتاسي ابنة سوزان نجم الدين خاضت أولى تجاربها بالتمثيل هذا العام في مسلسل "مربى العز" الذي شاركت فيه والدتها أيضاً.

وأظهرت "الستوري" الثانية الحفل الرسمي الذي أقامته الجامعة الأميركية لاستقبال طلابها الجدد، وعلقت نجم الدين عليه: "من الحفل الرسمي لجامعة بوسطن الأميركية لاستقبال طلاب الطب من كل انحاء العالم واهدائهم رداء الطبيب الابيض كلي فخر فيكي يا سارة الاتاسي".

أما الستوري الثالثة فكانت صورة تجمع ابنها حيان وهو يحتضن شقيقته سارة باللباس الأبيض، وعلقت عليها الفنانة السورية، معربة عن سعادتها الكبيرة بابنيها فكتبت: "أعظم فرحة عند الام هي تفوق أولادا ومحبتن لبعض الله يحميكن من سابع سما يا نبض الروح وشوفكن بأعلى المراتب يا قادر يا كريم".

وكانت سوزان نجم الدين حظيت بتعاطف واسع من الجمهور بعد انهيارها من البكاء عند الحديث عن أولادها في لقاء تلفزيوني سابق، وقالت فيه إنها لم تر أولادها منذ سنين بسبب تواجدهم في أميركا وعدم تمكنها من الحصول على تأشيرة سفر.



وفي عام 2021 تحقق حلم سوزان برؤية أولادها بعد غياب دام 5 سنوات، إذ ضجت مواقع التواصل بالفيديو المؤثر الذي وثق لحظة اللقاء، وعلقت عليه سوزان بالقول: "5 سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم.. ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".