انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تشهق شهقتها المعروفة .. ولكن لماذا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهقت الفنانة نانسي عجرم شهقتها الرقيقة عندما فاجأها عريس وهي تحيي حفل زفافه، بصورة عادت بها الى سنين الطفولة .

العروسان أحمد أبو مرعي ولين غسان عبد الجواد، اقاما حفلهما في صيدا، وحضره أكثر من ألف مدعو من 22 دولة، وافتتحه الفنان زين العمر ونادر الأتات، بالإضافة إلى الفنان اللبناني جوزيف عطية.

وخلال الحفل فاجأ العريس النجمة بعرض صورة قديمة تجمعهما بينما كان لا يزال طفلًا.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يطلب فيه أحمد مرعي من نانسي عجرم بالنظر إلى شاشة وضعت خلفها، حيث عرض عليها صورة تجمعهما من إحدى الحفلات التي أقامتها قبل سنوات عديدة.

وتألقت الفنانة بفستان أسود من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، يبلغ من السعر 13.5 ألف دولار، جاء بقصة ياقة "هالتر" وبفتحة صدر على شكل حرف V، فيما تميَّز بتطريزات أنيقة من حبيبات الكريستال البرَّاقة التي أضفت لإطلالتها مزيدًا من الجمال والأنوثة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنانسي وهي ترقص مع العروس بحماس على أنغام الموسيقى، وسط تشجيع الحضور الذين هتفوا وصفقوا لها.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما اعتمدت مكياجًا ناعمًا من درجات الوردي، وتزيَّنت بقلادة مرصعة التفت حول عنقها.