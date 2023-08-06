انت الأن تتابع خبر ميريام فارس في مفاجأة مع محمد منير .. تفاصيل مهمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكل اعلان اسم الفنانة اللبنانية المتألقة ميريام فارس بمشاركتها في ديو الكينج محمد منير مفاجأة سعيدة لكثير من معجبي النجمين.

وسيقام الديو في الساحل الشمال في جمهورية مصر العربية ، وفق ما اعلن الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم، الذي قال أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس ستتعاون مع المطرب محمد منير في أغنية "الساحل الشمالي"، المقرر طرحها قريبًا.



ونشرت ميريام فارس في وقت سابق عبر حسابها في إنستغرام مجموعة صور لها من داخل استديو من أجل تشويق جمهورها لجديدها. وأرفقت ميريام فارس الصور بتعليق مقتضب تضمن حرفين هما حرفا الـ"ميم"، لكن لم تذكر تفاصيل أخرى عن التعاون وهوية الفنان الذي ستتعاون معه.



وقال رحيم عبر حسابه في فيسبوك: "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربة اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنيه #الساحل_الشمالي هي النجمة ميريام فارس ونازله ان شاء الله في خلال ايام قليلة جدا دعواتكو ابقى ان شاء الله".



واضاف رحيم في تصريحات صحفية إلى أن العمل استغرق ما يقارب الشهر من التحضير له وتسجيله، حيث ستقدم فارس الأغنية باللهجة الإسكندرانية.





وبعد الإعلان عن تعاون الثنائي، تصدّرت ميريام فارس، قائمة الأكثر تداولًا في موقع "X" تويتر سابقًا، إذ كتبت إحداهن: "منير مميز جدا وميريام أكثر وأكثر تميز وجمال، حاجة تبقى علامة مضيئة في تاريخهم الفني الجميل".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماستهم للعمل، لافتين إلى أنه سيكون مميزًا، لا سيما أن لكل من ميريام فارس و"الكينج" بصمتهما الخاصة في عالم الفن.