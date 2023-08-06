انت الان تتابع خبر شاهد .. رولا يموت تتجاوز المحظور وتبيح جسدها على السرير .. افجر اطلالة على وجه الارض والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية رولا يموت صورةً لها، أظهرتها ترتدي البيبي دول.

اللقطة حققت تفاعلًا كبيرًا، وكثيرون شتموها واعتدوا عليها لأنها برأيهم تنشر صورًا معيبة غير أخلاقية.

بعض من هؤلاء يرسلون لها رسائل فاضحة يشتهونها بها، ما يعني أنها مكبوتون ويفعلون عكس كل ما يكتبونه.

رولا من المثقفات ولديها معلومات كثيرة، لذا نستغرب إصرارها على نشر صور مماثلة لا تشبه شخصيتها الحقيقية.

هذا وانتشر مؤخرا خبر على مواقع التواصل الإجتماعي يفيد بخضوع رولا يموت لنفخ وعملية تجميل لمفاتنها، لكن نفت رولا الخبر من خلال حسابها على انستغرام، وعلّقت قائلة: "والله العظيم ما كبّرتها".

كما كانت قد نفت خبر انتشر بشكل كبير حول نقلها إلى المستشفى بعد علاقة حميمة، ما جعله تتصدر الترند وقتها، لكنها نشرت صورة لهذه الأخبار، ونفت بتعليق قالت فيه: "إشاعات".