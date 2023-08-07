انت الأن تتابع خبر اعتزال فنان مصري قدير .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالَ نجل الفنان المصريّ عبد الرحمن أبو زهرة، إنّ والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، اعتزل التمثيل بشكل نهائيّ، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة الخالدة في أذهان الجمهور العربي.

وأكّد أنّ والده قرّر اعتزال الفن بشكل نهائي دون رجعة في قراره، حيث إنه لم يفصح عن قراره إلا في محيط أسرته والمقربين.

وعن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، أكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة أنّ والده يتمتع بحالة صحية مستقرة وجيدة ويقضي أوقاته وسط أحفاده.

وكان احتفل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بـ عيد ميلاد الـ 89 في وقت سابق، حيث نشر نجله العديد من الصور مع والده وأفراد الأسرة أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.