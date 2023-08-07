انت الأن تتابع خبر الشيخة القاسمي بحلي إماراتية تقليدية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلّت رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ورئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال، الشيخة بدور بن سلطان بن محمد القاسمي، ضمن ترويجها لـ"مهرجان تنوير الموسيقي 2023" على حسابها في إنستجرام، بقميص من الساتان البيج مع تنورة طويلة باللون البنّي، وارتدت فوقهما الكيمونو الدارج العصري بلونَي البيج والبنّي الغامق.

وتزيّنت الشيخة بدور القاسمي بحُلي إماراتية تقليدية باللون الفضّي، أبرزها قلادة نسّقتها مع عقد صُمم بشكل الشمس والأشعة تتدلّى من وسطه، ووضعت خواتم عدة في أصابع يديها، وسوارين عريضين في معصمها.

وكتبت تعليقًا على إطلالتها التي تماهت مع كلماتها: "اصنع الجمال في هذا العالم، غنِّ أغانيك القديمة، ارقص على نبضات قلب أمّنا الأرض... تذكّر لغة الأسلاف، كلماتهم مقدّسة، موسيقاهم دواء، افتح الطريق لهم واستقبل حكمتهم، دع الأسلاف يعيشون من خلالك، أنت تحمل دمهم العتيق في عروقك... فلتحي الأغاني المقدّسة ذكرياتنا، فليرشدنا الحكماء الى طريقنا، حتى نتمكن من تذكّر الطرق القديمة، وننقلها الى أطفال أطفالنا".