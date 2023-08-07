انت الأن تتابع خبر تفاصيل مقتل طلعت زكريا على يد فنان شهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الممثلة المصرية إيمي طلعت زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" عن استيائها الشديد من انتشار مقطع فيديو مزيّف يزعم أن والدها توفي مقتولا على يد أحد زملائه في الوسط الفني.

وأكدت إنها لم تستطع استيعاب الكلام في الفيديو، ووصفته بـ"منتهى قلة الأدب والوقاحة".

وأضافت إيمي طلعت زكريا، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل مقاضاة صاحب الصفحة الذي نشر الفيديو، وختمت قائلة: والدي خط أحمر سيبوا الراجل ميت في حاله وعند ربنا".

كما أكدت إيمي عبر الفيسبوك، انها تقدمت بمحضر رسمي لمباحث الانترنت، ضد المروجين للفيديو، لتهمة التشهير بوالدها، لأجل الترند والمشاهدات، وجاري اتخاذ اللازم من قبل القانون.

يذكر أن مواقع التواصل قد ضجت خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو مدته 30 ثانية، تم تزييف الحديث فيه من خلال الذكاء الاصطناعي، وتم استخدام صوت الفنان الراحل، والادعاء انه مات مقتولا على يد أحد الفنانين.

الجدير بالذكر ان النجم الكوميدي طلعت زكريا قد توفي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عن عمر ناهز 59 عاما.