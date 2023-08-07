انت الأن تتابع خبر اليسا تتوعد الجمهور بمفاجأة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت المطربة الكبيرة اليسا ان البومها الجديد سيتضمن 12 اغنية من نوع مختلف ومبهر، فيما سيتم اصدراه في شهر تشري الاول المقبل ، اكتوبر، وفق رصد صحيفة دوت الخليج

النجمة اللبنانية إليسا قررت أن تطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قبيل طرح الألبوم بشكل نهائي، مضيفة أن أغنية "بتمايل على الـBeat"، التي طرحتها في وقت سابق، إحدى أغاني الألبوم.، وفق ما جاء في تصريحات رصدها محرر صحيفة السوسنة الاردنية .

وكات الفنانة اللبنانية اليسا أحيَّت حفلًا جماهيريًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مساء السبت الماضي، قدَّمت فيه باقة من أغانيها الحديثة والقديمة، إذ ابتدأته بأغنية "حلوة يا بلدي"، ثم قدَّمت أغنية "كرمالك"، و"نفسي أقول له"، و"أسعد واحدة"، و"غيرها.

وخطفت الفنانة الأضواء بإطلالة أنيقة من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "رولاند موريت"، يبلغ سعره 1523 دولارًا أمريكيًا، إذ ارتدت جمبسوت سترابلس، تميَّز الجزء العلوي منه من الترتر البراق، فيما الجزء السفلي جاء على شكل بنطلون عريض.

وقالت إليسا أن الأغنية التي ستطرحها قريبًا لن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، رغم أنها تحبّذ طرح أغانيها على شكل فيديو كليب. مضيفة ان "الأغنية التي سأطرحها قريبًا لن أصورها فيديو كليب، لكن أغنيات أخرى قد أصورها، أنا الآن لدي شركة إنتاج ومسؤولة عن أعمالي وأحاول دائمًا أن أصور أغنياتي لأننا في عصر الصورة وأحاول جاهدة أن أقدم صورة جيدة للجمهور"