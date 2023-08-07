انت الأن تتابع خبر سارة أبي كنعان تكشف سراً خطيراً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت النجمة سارة أبي كنعان عن الفترة المؤلمة في حياتها خاصة في مرحلة الطفولة عندما كانت تعاني من مرض يؤرقها ويؤلمها كثيراوبينت الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان انها كانت تعاني من انحناء في عمودها الفقري، استمر لمدة ست سنوات، معبرة عن انزعاجها من تلك المرحلة بسبب الألم الذي واجهته.

ورصد دوت الخليج تصريحات للفنانة سارة أبي كنعان قال فيها: "لم أتحدث عن هذا الأمر من قبل. أنا كان لدي مرض، عمودي الفقري لم يكن مستقيمًا بل كان على شكل حرف S، وكانت والدتي تمازحني وتقول إنه على أول حرف من اسمي سارة حتى تخفف عني الأمر".

وفي لقاء للفنانة سارة أبي كنعان مع برنامج "بيناتنا" قالت فيه، أنها واجهت العديد من التحديات حينها، إذ كان يصعب عليها ارتداء الفساتين المكشوفة مثل صديقاتها، بسبب ارتدائها "للمشد" المصنوع من "البلاستيك".

واشارت الى ان تلك الفترة تماما كانت مثل السجن ، إذ كانت تشعر بالخجل من أن يظهر "المشد" تحت ملابسها، ما دفعها لارتداء الملابس الواسعة، وهذا ما كان يلاحظه زملاؤها في المدرسة بحسب تعبيرها. مبينة إلى أنها لم تتعرض للتنمر بسبب "المشد": "كانت الفتيات في المدرسة دائمًا يدقن عليه ويسألن عنه، لكن كنت أحاول تخطي الأمر ولم أتعرض للتنمر كنت أضحك وأقول لهن دقن عليه".



وكشفت تفاصيل مؤثرة عند علاجها "بالمشد" البلاستيكي، قائلة: "كانوا يضعوني على طاولة خشبية ومن ثم يقومون بتقييد يدي وقدمي، وربط طوق كالمشنقة حول عنقي، بعد ذلك يقومون بسحب الطاولة وارتدي البلاستيك الحار لكي يأخذ شكل جسمي بعد أن يبرد". قائلة : "كنت أرتديه كمشد لتقويم اعوجاج عمودي الفقري، وحتى هذه اللحظة أشعر بالاشمئزاز عندما أتذكر تلك اللحظات، ولأنني كنت في عمر صغير وتغير جسدي قمت بهذه العملية أكثر من مرة، كانت والدتي تبكي وهي تراني أصرخ وأقول لهم إنني لا أستطيع التنفس". وفق محرر صحيفة السوسنة الاردنية .



أعمال الفنانة سارة أبي كنعان



شاركت الفنانة سارة أبي كنعان مسلسل "الثمن" حيث أدت شخصية "تيما". ودارت أحداث المسلسل حول "سارة" الأرملة الشابة التي تجد نفسها وسط ظروف ترغمها على استلاف الأموال لعلاج طفلها المريض، وبعد كل محاولاتها لا تجد من يساعدها لكن تستمر في محاولاتها لطلب المساعدة وفق رصد محرر صحيفة السوسنة الاردنية.



ثم تقرر اللجوء لمديرها في العمل "زين"، ويوافق على طلبها لكن بشرط صادم وهو قضاء ليلة معها مقابل المال، ووافقت ثم لاحقًا تتطور القصة بينهما. وشارك في بطولة العمل كل من: سارة أبي كنعان، رزان جمال، باسل خياط، نيكولا معوض، صباح الجزائري، طلال مارديني وغيرهم.