انت الأن تتابع خبر عرض مفصل لحياة الفنانة نبيلة عبيد قريباً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -واخيرا، سيعرض قريبا مسلسل يجسد مسيرة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بالتعاون مع المخرج عمر زهران وفق تصريحات صحيفة دوت الخليج

يلة عبيد، وهالة فاخر، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، ومي الغيطي، بجانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم طارق عبدالعزيز، وهنادي مهنا، ومصطفى أبو سريع، وأحمد السقا، ولقاء الخميسي.

وقالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد في مكالمة هاتفية لها مع برنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور ورضوى حسن، على ضرورة معرفة جمهورها ومحبيها لمسيرتها، ونقاط التحول التي حصلت معها، إضافة إلى قصة حصولها على اللقب الذي ما زالت تحتفظ به، بحسب تعبيرها.

واضافت نبيلة عبيد في تصريحات تابعها محرر صحيفة السوسنة الاردنية أنها وصلت إلى هذه المرحلة من الشهرة والمعرفة، بعد التضحية بحياتها الشخصية لحساب مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تحملت ظروفًا كثيرة، وشعرت بالحزن في بعض الأحيان.

وأضافت: "كنت معتادة على الشغل مع قلة من المخرجين يبلغ عددهم 7 تقريبًا، كانوا حافظين ومذاكرين نبيلة عبيد، ورجعت لهم كل مرة بشكل مختلف".

حول سبب اختيارها للمخرج عمر زهران، أوضحت الفنانة المصرية: "لأنه صديقي ومذاكرني جدا، وأنا دايما كنت أطلب المخرج وكاتب السيناريو في أعمالي، وتركيبة العمل كلها، وآخر شيء أتكلم فيه الفلوس".



وتحدث زهران عن تفاصيل تعاونه مع عبيد، قائلًا: "هتحكي ذكرياتها الشخصية بشكل متزامن مع مسيرتها الفنية، وظروف الأفلام وإنتاجها، والمخرجين الذين تعاونوا معها، وكواليس تصوير مشاهد معينة".وعلى الصعيد الفني، كان آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في دراما رمضان 2020، وأدت خلاله شخصية "كريمة سيد العربي".وفق ما رصده المحرر الفني في صحيفة السوسنة الاردنية .

وتدورمشاهد المسلسل في إطار كوميدي حول "عصمت وكريمة وجميلة"، وهن ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكن في نفس الفيلا.