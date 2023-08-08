انت الأن تتابع خبر تيجي ننبسط .. جديد نانسي عجرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقع أن تطلقَ المطربة اللبنانيّة نانسي عجرم، أغنيتها الجديدة المنفردة بعنوان «تيجي ننبسط»، على طريقة الفيديو كليب، في وقتٍ من اليوم الثلاثاء، عبر قناتها على تطبيق يوتيوب، بعد انتهائها من تصوير الأغنية تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان عبر تعاون جديد بعد النجاحات السابقة التي حققتاها معًا.

والأغنية إيقاعية تتناسب مع أجواء الصيف، وهي باللهجة المصريّة، ومن كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور. وتفاعل محبو المطرية مع عنوانها الجديد بشكل لافتٍ ومميّز، وقاموا بتداول هاشتاغ #تيجي_ننبسط على موقع إكس (تويتر سابقًا).