بفستان فوشيا مفتوح.. جومانا مراد في إطلالة جريئة على البحر

انت الأن تتابع خبر بفستان فوشيا مفتوح.. جومانا مراد في إطلالة جريئة على البحروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة السورية جومانا مراد الأنظار في أحدث ظهور لها، الذي أثار حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 7 أغسطس الجاري.

جومانا مراد:

وقامت جومانا مراد بنشر مجموعة من الصور الخاصة بهذه الإطلالة عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

تفاصيل إطلالة جومانا مراد:

وظهرت الفنانة السورية مرتدية فستان من اللون الفوشيا المكشوف من منطقة الصدر بالكامل كما أنه يحتوي على فتحة كبيرة بمنطقة الأرجل، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحدث القري السياحية في مصر، أما من الناحية الجمالية، فقامت بوضع القليل من أحمر الشفاه والمكياج مع ترك شعرها على ظهرها وارتداء نظارة شمسة من اللون الفويشيا مع الكثير من الاكسسوارت والحلي، معلقة على الصور قائلة أنا والبحر لدينا الكثير من الغموض.

تعليقات الجمهور على الإطلالة :

وعلق الكثر من جمهورها على هذه الإطلالة ما بين مرحب بها مثل الباربي تبعنا قمرة الزمان ونجمة النجوم بحبك جوجي والبحر والهواء والوجه الحسن، فيما قام البعض الأخر بانتقادها بشكل لازع مثل لا يصح مثل هذه الملابس الغير محتشمة.

آخر أعمال جومانا مراد:

شاركت الفنانة جومانة مراد في فيلم ع الزيرو والذي جمعها بالفنان محمد رمضان بالإضافة إلي كلا من نيللي كريم وشريف دسوقي وشريف سلامة و خالد الصاوي و خالد أنور ومنذر مهران وإسلام إبراهيم ومحمد لطفي ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج العدل جروب.

كما ظهرت الفنانة السوية في مسلسل بابا المجال الذي عرض ضمن شهر رمضان الماضي مع كلا من مصطفي شعبان وسهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر ، عدد أخر من الفنانين.