بفستان أخضر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار

انت الأن تتابع خبر بفستان أخضر.. رانيا يوسف تخطف الأنظاروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة رانيا يوسف، قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بسبب صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية في لندن، خلال موقع دوت الخليج سنتعرف على أبرز الصور.

رانيا يوسف تخطف الأنظار

خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ولك بعد نشرها لمجموعة من الصور الخاصة بها خلال قضائها الإجازة الصيفية في لندن.

نشرت الفنانة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي، وظهر رانيا يوسف إطلالتها بـ فستان مخطط بعدد من الأولوان الصيفية المبهجة، مفتوح الصدر وحرصت على ارتداء حقيبة باللون البينك وأيضا حذاء كعب باللون البينك.

https://www.instagram.com/p/CvpRsEIoIgp/?img_index=1

وأما الناحية الجمالية، فوضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والبسيطة وتركت شعرها منسابا على ظهرها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ملابس رانيا يوسف المثيرة

دائما ما تنشر رانيا يوسف، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وتظهر فيها بملابس جريئة ومثيرة للغاية، وتسبب هذه الإطلالات في إعجاب الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي.

وكان قد أدت الفنانة رانيا يوسف بتصريحات تليفزيونية، قالت: “فيه زميلات بيلبسوا مفتوح أكتر مني ومحدش بيجيب سيرتهم، ربنا مديني جسم حلو وبلبس اللي انا عايزاه انا مش بلبس عريان، أنا بلبس اللي بيليق عليا، ولو بلبس فستان ب 100 ج بيليق عليا، وأنا بحب أدلع نفسي، وبحب أظهر جميلة.. أنا مش محتاجة حد ينصحني ومتربية كويسة، فستان البطانة غلطة ومش ندمانة عليها أوي لأن أنا كنت شايفة أنه عادي”.

رانيا يوسف ومسلسل التاروت

وكان قد شاركت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل التاروت، بمشاركة سمية الخشاب، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.