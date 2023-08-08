انت الأن تتابع خبر حقيقة قتل طلعت زكريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر في الأيام القليلة الماضية ، خبر يفيد بأن الفنان المصري طلعت زكريا مات مقتولا على يد أحد الفنانين ، مما جعل ابنة الفنان تظهر لتبين الحقيقة لجمهوره ومحبيه .

حيث علقت الفنانة إيمي طلعت زكريا ، على مروجي الشائعة التي طالت والدها الراحل، لتنفي ما يتم تداوله .

وقالت إيمي : "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة ، الذي علل ارتكاب جريمته بأنه يريد أن يتذكره الجمهور بالدعاء".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكى عبر برنامجها "مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي: " هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، حررت محضرا ضد صفحتين لنشرهما فيديو يظهر فيه والدها الراحل سعيد صالح بتقنية الذكاء الاصطناعي".



وتابعت: "أصيبت بحالة من الاستياء، بعد نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين".