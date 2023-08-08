انت الأن تتابع خبر أحدث ظهور لفيروز يضج مواقع التواصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل الجمهور العربي مع أحدث ظهور للفنانة اللبنانية فيروز، التي ظهرت بصورة مميزة بعد غيابها لفترة طويلة.

ريما الرحباني تنشر صورة جديدة لفيروز

نشرت ابنتها المخرجة ريما الرحباني، صورة لوالدتها، عبر حسابها على فيسبوك، وظهرت فيها النجمة الكبيرة وهي ترتدي جاكيت كاجوال باللون البيج، وقميص حريري باللون القرمزي، ووضعت نظارة شمسية كبيرة الحجم.

وعلقت ريما على صورة بجملة مقتبسة من أغنية جارة القمر: "وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا" ووقعت اسمها على الصورة موثقة أنها هي من التقطت الصورة بهاتفها.

انهالت تعليقات المتابعين على صورة فيروز وتم تداولها عبر حساباتهم الشخصية، ومن بين التعليقات: "يخلّيلنا فيروزتنا بصحتها وعافيتها"، " ربنا يطول في عمر القمر ويزيد في صحة الآيفون"، وتساءل البعض حول امكانية تحضير فيروز لعمل جديد، بينما لم تجب ريما الرحباني على هذه التساؤلات.

احتفاء بمسيرة فيروز

على صعيد آخر، كانت مؤسسة الفكر العربي قد أصدرت في وقت سابق كتاباً بعنوان "وطن اسمه فيروز" بمناسبة عيد ميلادها الـ 88، للاحتفاء بمسيرتها الفنية الطويلة