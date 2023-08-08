انت الأن تتابع خبر أول إطلالة لإيمان العاصي وأمها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل الجمهور مع صورة نشرتها الفنانة المصريّة إيمان العاصي عبر خاصية القصص المصورة (الستوري) على حسابها في إنسجرام، برفقة والدتها التي تظهر معها لأول مرة، وذلك خلال العطلة التي تقوم بها العاصي في الساحل الشمالي، حيث علّق عدد كبير من الجمهور على الشبه الكبير بينهما.



وتقضي إيمان العاصي إجازتها الصيفية حاليًا مع عائلتها في الساحل الشمالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.



