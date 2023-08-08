رابط حجز تذاكر حفل محمد رمضان وAva Max في بوليفارد رياض سيتي

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رياض - احمد صلاح - يقوم مسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي باستضافة ليلة غنائية كبيرة، وتضم الفنان ومحمد رمضان و Ava Max وSteve Angello وBlacky، وهي من أبرز الفعاليات التي تخص الأسبوع السادس من موسم الجيمرز، وتعتبر من أهم الحفلات التي تقدم يوم الجمعة القادمة ويريد أن يحضرها الكثيرين في الوقت المقرر لها.

تذاكر حفل محمد رمضان

ويستطيع العديد من الأشخاص حجز تذاكر حفل محمد رمضان عن طريق بلاتينيوم ليست وهي من ضمن الفعاليات الخاصة بموسم الجيمرز، ويكون باتباع الخطوات الِآتية:

يدخل الشخص إلى الموقع والنقر على كلمة اختيار التذاكر.

وعليك أن تنقر على كلمة تحديد عدد التذاكر واختيار العدد الذي تريد أن تحجزه.

وسيظهر لك على الشاشة كلمة الدفع التي تكون باللون الأخضر وعليك أن تضغط عليها.

وأخيراً سيطلب منك أن تسجيل الدخول بغرض تفعيل حجز التذاكر عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني الذي يخصك.

موعد حفل محمد رمضان

وسوف يقام حفل محمد رمضان على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 11 أغسطس 2023، وأيضاً يبدأ في تمام الساعة الـ 6 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولكنه لم يتم العمل على تحديد الموعد الخاص بانتهاء الحفل بغرض ترك مساحة ليتفاعل معه الجمهور.

وانتشر سؤال لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين عن التفاصيل الخاصة بحجز الحفل الذي يعتبر من أكبر الحفلات التي تقام في المملكة، ويتوافد الكثير من الأشخاص من جميع الأنحاء بالسعودية للاستمتاع بتجربة مميزة يريد الجميع الذهاب لها، وهذا بجانب مشاهدة أداء كل الفنانين المشهورين داخل الحفل المميز، وتساعد شهرة هذا الحدث في جاذب الجميع لها وقضاء أفضل وقت لكل الزوار من كل الأعمار.