انت الأن تتابع خبر انتهاء الأزمة بين محمد رمضان وفنانة مصرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصريّ محمد رمضان، عبر فيسبوك، عن انتهاء خلافِهِ مع الفنانة المصريّة سميرة عبد العزيز، بعد إشادتها به وبموهبته في تصريحات أدلت بها مؤخرًا.

وردّ رمضان على تصريحات سميرة، قائلًا: "شهادة أعتز بها وربنا ما يجيب خلاف أبدًا… حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرّائِهِ"..

وقد بدأت الأزمة بعد خلاف حاد نشب بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان واستمرّ لسنوات، وبالتحديد حين قالت الفنانة في لقاء لها إنّها ترفض الظهور مع محمد رمضان في أعماله الفنية، لأنها لا تودّ تجسيد شخصية "أم بلطجي" بعدما قدّمت دور أم لعظماء. لكنّها بعد أشهر، تراجعت عن كلامها، موضحة أنّها لم تكن تقصد محمد رمضان بشخصه، وإنما تتحدث عن العمل الفنيّ والسيناريو فقط.