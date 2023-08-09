انت الأن تتابع خبر هيا مرعشلي في صورة غير متوقعة تثير جدلاً .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الفنانة السورية هيا مرعشلي عن المألوف وظهرت بصورة جديدة لم يعتاد عليها الجمهور وتركت تفاعلا كبيرا، لما احدثته الصورة من ارتدادات ومفاجأة للجمهور المتابع لها،.

الفنانة هيا مرعشلي ظهرت هذه المرة بثياب الصلاة، في اطلالة محتمشة وازنة تركت اثرا كبيرا عند الجمهور الذي شجع اغلبهم هيا مرعشلي بالاستمرار في الحجاب والاحتشام .

ورد اخرون ان هذا امر يخص علاقتها مع الخالق الله عز وجل، ولا علاقة للجمهور به، فيما قال اخرون أن قصد هيا مرعشلي من نشر الصورة هو معرفة ردة فعل الجمهور على ما نشرته، مشيرين الى انها يبدو تريد ان تعمل استفتاء على الصورة، فيما تحدث اخرون عن توقعاتهم بأن هيا مرعشلي تفكر بالاعتزال والاحتشام على طول وهو ما لم يتم تأكيده او نفيه وانما تغريدات معجبين .

وعبر كثير من المغردين عن استفسارات ما اذا كانت تعتزم هيا مرعشلي ارتداء الحجاب على طول والى الابد، وهو ما لم يتوقعه الكثير من المغردين الاخرين الذين قالوا ان ما نشرته هيا مرعشلي هو اطلالة كغيرها من الاطلالات ، وسنراها قريبا بملابسها الساخنة والجذابة على حد قولهم .